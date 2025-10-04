Internaționalul român a înscris direct din lovitură liberă și a oferit o pasă decisivă de clasă.



La finalul partidei, mijlocașul ofensiv a vorbit despre execuția sa și a dezvăluit cine l-a învățat tainele loviturilor libere.



Ianis Hagi, dedicație pentru Gică Hagi: „Am avut cel mai bun profesor”



Hagi a deschis scorul în minutul 14, cu o execuție impecabilă din afara careului, trimițând mingea direct în vinclu, fără nicio șansă pentru portar.



În repriza secundă, la scorul de 1-1, a oferit o pasă decisivă de excepție pentru Ui-Jo Hwang, care a readus-o pe Alanyaspor în avantaj.

„Da, încă din copilărie lucrez la loviturile libere. Am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț. Tatăl meu m-a învățat de când eram mic. Mereu am putut să șutez la fel de bine cu ambele picioare și încerc în fiecare zi să perfecționez acest aspect”, a declarat Ianis Hagi pentru beIN Sports.



Platforma SofaScore i-a acordat nota 7.6, a doua cea mai mare de pe teren, după portarul Ertugrul Tașkiran (7.9).



După această prestație, Ianis Hagi va reveni în România pentru a se alătura echipei naționale înaintea meciurilor cu Moldova și Austria.

