Ianis Hagi a jucat primul meci la Genk si i-a ridicat deja in picioare pe belgieni! Ce a facut

Ianis abia s-a transferat la Genk. Atrenorul campioanei Belgiei l-a si bagat in teren.

Ianis a jucat in ultimul sfert de ora al meciului cu Lokomotiva Zagreb. I-a luat locul lui Piotrowski. A avut timp suficient sa-i impresioneze pe fani. Sutul sau spectaculos din afara careului a fost blocat in ultima clipa de un fundas croat. Cu Ianis pe teren, Genk a dat golul de 3-0, marcat de Benson. Tot el facuse si 2-0 (72), in timp ce Ito marcase primul gol (32).



Echipa de start a lui Genk: Vukovic (45’ Coucke), De Norre, Cuesta, Dewaest, Uronen, Berge (79’ Wouters), Heynen (65’ Nygren), Piotrowski (74’ Hagi), Ito (65’ Ndongala), Bongonda (65’ Benson) en Odey (79’ Vanzeir).