A fost o seară dificilă pentru gruparea din Serie A, iar, în minutul 75, tabela arăta 3-1 pentru olandezi, iar Napoli avea și un jucător eliminat.

Olandezii, impresionați de Man

După ce McTominay a reușit să deschidă scorul în minutul 31, autogolul lui Buongiorno a readus-o în joc pe PSV, iar după reușita lui Saibari, gazdele au trecut în avantaj.

Dennis Man a reușit să facă impresie și a reușit o dublă contra lui Napoli. Ambele goluri au venit în actul secund, mai întâi în minutul 54, iar mai apoi în minutul 80.

”Man, ce lovitură: PSV 3-1 contra lui Napoli”, au titrat olandezii de la nos.nl după primul gol, care mai apoi au explicat golul internaționalului român:

”Este 3-1 pentru PSV! Mauro Junior forțează, trimite mingea înapoi din apropierea liniei de fund, iar Dennis Man împinge mingea în plasă!”, a fost reacția olandezilor după primul gol.

Internaționalul român i-a cucerit definitive pe olandezi cu cel de-al doilea gol al său: ”Ce gol superb marcat de Dennis Man! Românul este apărat de Noa Lang, dar acesta îi lasă prea mult spațiu. Man taie în interior și trimite mingea direct în vinclu. Este 4-1 pentru PSV împotriva campioanei Italiei. Repetăm: 4-1 pentru PSV”.

Despre golul lui Dennis Man, au scris și britanicii de la BBC: ”PSV își mărește avantajul în fața lui Napoli. Mauro Junior reușește să rămână în poziție regulamentară și să țină mingea în teren, apoi pasează înapoi pentru Dennis Man, care înscrie din apropiere și le oferă gazdelor un avantaj de două goluri”.

