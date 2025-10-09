La conferința de presă premergătoare meciului amical cu Moldova, Mircea Lucescu l-a criticat dur pe fostul portar de la Rapid și a explicat de ce nu l-a mai convocat la meciurile din această lună. Principalul motiv este faptul că Moldovan nu apără la Oviedo.

Horațiu Moldovan va avea alt antrenor la Real Oviedo

Totuși, s-ar putea ca norocul să îi surâdă portarului. La o zi după ce a fost criticat de Mircea Lucescu, Real Oviedo a anunțat că Veljko Paunovic, antrenorul care a promovat echipa în La Liga, a fost demis împreună cu tot staff-ul său.

”Real Oviedo a decis să rezilieze contractul lui Veljko Paunovic ca antrenor al primei echipe. Tehnicianul lui Real Oviedo, al cărui contract era valabil până la 30 iunie 2026, nu mai este antrenorul clubului din capitala Principatului. De asemenea, stafful tehnic care îl însoțește își încheie și el contractul cu clubul din Oviedo”, se arată în comunicatul emis de clubul spaniol.

Rămâne de văzut cine o va prelua pe Oviedo după plecarea lui Paunovic și dacă noul antrenor îi va oferi lui Horațiu Moldovan șansa să arate ce poate.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Horațiu Moldovan

”Meciurile oficiale sunt extrem de importante. Și cu Canada, e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul e mereu responsabilitatea antrenorului, jocul e responsabilitatea jucătorilor.

Ce a făcut Moldovan cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea. La echipa națională trebuie să fii super responsabil. Noi am pierdut... Să pierzi cu Bosnia cum am pierdut noi, este inacceptabil. Dacă Moldovan o să joace, sigur că va fi convocat.

E vina mea că l-am folosit, el nejucând. Golul doi cu Cipru este din vina lui. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Noi trebuia să ținem mingea și ei să n-o mai vadă până la final, că ei nu făceau pressing. El, cu degajarea aia, a destabilizat mijlocul. Poți să faci asta dacă dai mingea la 20 de metri de poarta adversă, dar el o dă doar la jumătate.

El știa că nu are voie, i-a fost atrasă atenția că nu are voie. Aveam 2-0, nu trebuia să ieșim, nu trebuia să ieșim cu pase lungi, ceva ce nu mi-e specific mie și ceva ce nu o să accept niciodată. Dacă ai jucători de viteză, da, cu pase lungi. Trebuie făcut totul cu minte, nu la întâmplare”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

