Internaționalul român a marcat primul său gol în tricoul lui AEK și a contribuit decisiv la calificarea în play-off-ul Conference League.



După 2-2 în tur, în Cipru, AEK pornea cu prima șansă în returul cu Aris Limassol. Titularizat de Marko Nikolic, Marin a fost omul care a spart gheața în minutul 51. A obținut mingea pe punctul cu var și a transformat cu siguranță penalty-ul pentru 1-0.



AEK Atena s-a calificat în play-off-ul Conference League



Meciul s-a complicat. Ciprioții au egalat și au trimis partida în prelungiri. AEK a forțat și a marcat de două ori, impunându-se cu 3-1 și calificându-se cu 5-3 la general.



Transferat în această vară de la Cagliari pentru 1,7 milioane de euro, Răzvan Marin are contract cu AEK până în 2028. În play-off, grecii vor întâlni pe Anderlecht, care a trecut clar de Sheriff Tiraspol (3-0, 1-1).

