Campioana României și-a asigurat prezența cel puțin în faza principală din Conference League, după victoria cu Drita. Urmează un duel foarte greu în play-off-ul Europa League, contra scoțienilor de la Aberdeen FC, iar învingătoarea va merge în grupe. Dacă va fi învinsă, FCSB va continua în faza principală din Conference League.

Concluziile lui Elias Charalambous



Antrenorul Elias Charalambous și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din Kosovo și calificarea obținută în play-off-ul Europa League:



"E un rezultat foarte important pentru club, am vrut să ne calificăm. Am fost foarte disciplinați, am făcut un meci bun din punct de vedere tactic. Sunt foarte fericit pentru jucători. Disciplina a făcut diferența astăzi. Rezultatele vor ajuta echipa să-și regăsească drumul. Au fost câțiva fani alături de noi azi, le mulțumesc. Dedic victoria tuturor suporterilor din România, dar și președintelui Valeriu Argăseală. Azi este ziua lui.



Jucătorii au arătat personalitate în momentele dificile, de asta joacă la FCSB. Și-au arătat caracterul în momentele grele, la fel au făcut și azi. A fost foarte important că am deschis scorul. V-am spus că venim aici să marcăm multe goluri, nu să apărăm rezultatul din tur. Sunt foarte fericit pentru acești băieți.



Duminică avem un meci cu Rapid, ne vom concentra pe acest meci. Apoi vom analiza Aberdeen și ne vom concentra pe ei.



Eu sunt mereu calm, există perioade și perioade în fotbal. Încerc să păstrez un echilibru în viața mea. Cea mai bună metodă de a rezolva problemele este să ai rezultate. Ținta noastră este să ajungem în Europa League", a declarat Elias Charalambous, la Priștina.



Meciul tur dintre FCSB și Aberdeen FC va avea loc pe 21 august, în Scoția. Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.

