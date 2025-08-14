FCSB s-a deplasat la Priștina pentru meciul cu Drita din a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Roș-albaștrii s-au calificat în play-off-ul preliminariilor, unde vor da peste echipa scoțiană Aberdeen.



David Miculescu exultă după victoria de la Priștina și anunță revenirea lui FCSB: ”De astăzi o luăm pe drumul din sezonul trecut”



David Miculescu, marcatorul golului doi pentru FCSB, a explicat după meci că roș-albaștrii au intrat montați să înscrie cât mai repede la Priștina, în returul cu Drita.



Fotbalistul speră că rezultatul pozitiv va însemna revenirea lui FCSB, având în vedere că roș-albaștrii au traversat o perioadă modestă în startul noului sezon. În campionat, echipa încă e de neregăsit.



”Frumos. Ne așteptam să fie un meci greu. A fost un teren greu. Am vorbit înainte de meci că dacă înscriem repede ne vom face meciul ușor. A venit golul în minutul 1, am înscris de 2-0. Am început prost repriza a doua, dar de la eliminarea lor ne-a fost mai ușor. Am spus că dacă marcăm repede în prima repriză moralul lor o să scadă.



Pentru mine a fost un gol important cel înscris de mine, a fost un gol de moral. Acum ne gândim la meciul din campionat.



Nu am reușit să ne calificăm în Champions League și măcar să ne calificăm în Europa League. Sperăm să reușim să câștigăm și în play-off ambele meciuri. Eu sper că de astăzi să o luăm pe drumul din sezonul trecut.



(n.r. despre Aberdeen) Am văzut meciul lor cu Celtic, e o echipă bună, dar eu zic că dacă ne facem treaba nu o să avem probleme”, a spus David Miculescu la microfonul Pro TV.



Drita - FCSB 1-3



Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat.



În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85.

