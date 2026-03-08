Maxim, care a fost integralist şi căpitan, a marcat în minutul 54.

Alexandru Maxim a marcat golul lui Gaziantep FK în meciul cu Karagumruk, scor 1-1, disputat duminică în etapa a 25-a din Super Lig din Turcia.

Pentru codașa Karagumruk a punctat Serginho, în minutul 63.

Deian Sorescu a fost integralist şi a fost înlocuit în minutul 46, iar Denis Drăguş nu a fost inclus în lot.

Clasamentul din Super Lig

În clasament, Gaziantep ocupă locul 10, cu 30 de puncte, iar Karagumruk este pe ultima poziţie, cu 14 puncte.