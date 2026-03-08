FOTO Gol ”superb” al lui Alexandru Maxim în Turcia!

Gol "superb" al lui Alexandru Maxim în Turcia!
Fostul internațional român continuă evoluțiile foarte bune la Gaziantep.

Alexandru MaximDeian Sorescudenis dragusgaziantep fkKaragumruk
Alexandru Maxim a marcat golul lui Gaziantep FK în meciul cu Karagumruk, scor 1-1, disputat duminică în etapa a 25-a din Super Lig din Turcia.

Maxim, care a fost integralist şi căpitan, a marcat în minutul 54.

”Șut superb”, a postat clubul turc la golul românului.

Pentru codașa Karagumruk a punctat Serginho, în minutul 63. 

Deian Sorescu a fost integralist şi a fost înlocuit în minutul 46, iar Denis Drăguş nu a fost inclus în lot. 

Clasamentul din Super Lig

În clasament, Gaziantep ocupă locul 10, cu 30 de puncte, iar Karagumruk este pe ultima poziţie, cu 14 puncte. 

