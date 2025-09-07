FOTO Gol marcat de fosta speranță a lui FCSB în prima victorie a sezonului pentru Royal Olympic Club Charleroi!

Alexandru Hațieganu
Echipa belgiană, cu românul Ion Florică printre acționari, a câștigat meciul din Cupă cu CS Braine.

Royal Olympic Club Charleroi, echipă din Challenger Pro League, divizia a doua din Belgia, la care unul dintre acționari este din această vară omul de afaceri român Claudiu Florică, a obținut duminică seara prima victorie în noul sezon.

Codașă în campionat, cu patru înfrângeri în primele patru etape, ROC Charleroi a reușit să câștige meciul din turul 6 al Cupei Belgiei, 3-1 cu amatorii de la CS Braine.

La învingători au fost titulari mijlocașii ofensivi Luca Florică junior (foto sus, în centru) (22 de ani, ex-Rapid), fiul omului de afaceri, și ”decarul” Robert Ion (24 de ani), fostul jucător de la FCSB, Academica Clinceni, Farul Constanța sau Poli Iași.

Dailly și Sarkic au semnat golurile din prima repriză, iar Robert Ion a marcat după pauză, victoria cu 3-1 fiind echivalentă cu calificarea lui ROC Charleroi în următorul tur al Cupei Belgiei.

