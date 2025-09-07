Royal Olympic Club Charleroi, echipă din Challenger Pro League, divizia a doua din Belgia, la care unul dintre acționari este din această vară omul de afaceri român Claudiu Florică, a obținut duminică seara prima victorie în noul sezon.

Codașă în campionat, cu patru înfrângeri în primele patru etape, ROC Charleroi a reușit să câștige meciul din turul 6 al Cupei Belgiei, 3-1 cu amatorii de la CS Braine.

