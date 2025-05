Ultimul meci al lui Genclerbirligi, din ultima etapă, este cu codașa Yeni Malatyaspor, care azi a pierdut cu 1-10 meciul cu Boluspor (după 0-9 în runda precedentă) și care are ZERO puncte (37 de înfrângeri în 37 de etape, de fapt -21 de puncte după o serie de penalizări) și un golaveraj de 14-148!

Cum numește Daniel Popa experiența de la FCSB, după ce a fost dat afară



La FCSB, singurele două goluri ale lui Daniel Popa au fost contra lui Virtus, formația de amatori din San Marino, în turul 1 preliminar din Champions League. În iarnă, Gigi Becali a decis să renunțe la serviciile atacantului care a jucat și pentru Dinamo.

Totuși, Popa vede partea bună a experienței de la FCSB și spune că nu a fost criticat de criticile patronului Gigi Becali.

"Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună. Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.

Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe.

Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine", a spus Daniel Popa, la Prima Sport.