Gestul superb al lui Ianis Hagi pentru un suporter. Ce a făcut la finalul meciului din Europa League pentru un copil

Rangers s-a impus cu 2-0 în meciul din grupele Europa League, în fața celor ed la Brondby, meci în care Ianis Hagi a fost titular.

Mijlocașul român nu a marcat nicun gol, însă evoluția sa a fost una solidă, pentru care a primit nota șapte din partea specialiștilor.

La finalul partidei, Ianis Hagi a făcut un gest superb pentru unul dintre fanii săi, oferindu-i tricoul de joc.

"Știu cât de mult înseamnă pentru un copil, și eu am fost la fel și iubesc sportul. Simt asta în fiecare zi alături de fanii de la Rangers. De aceea dau 100% aici. Iubesc să fiu aici", a declarat Hagi la finalul meciului.

???? One happy young fan ????

????️ @IanisHagi10: "I know what it means to a kid, I was the same and I love this sport. I feel it every day with the fans here at Rangers. It's why I give 100% here every day. I love to be here." pic.twitter.com/o2cMjkfs0V