Gestul fantastic al lui Ianis dupa primul gol in Scotia! S-a dus direct la camere si a VORBIT cu tatal sau! Ce i-a zis

Ianis Hagi a inscris in primul meci ca titular pentru Glasgow Rangers.

Glasgow Rangers a castigat pe teren propriu cu Hibernian, dupa ce a fost condusa in din minutul 35, prin golul lui Hanlon. Edmundson a egalat pentru gazde in al doilea minut de prelungiri al primei reprize, insa cel care a decis soarta meciului a fost Ianis Hagi, care a inscris in minutul 84 cu un sut fabulos.

Primul gol al lui Ianis Hagi in tricoul lui Rangers a fost cu atat mai special cu cat a inscris chiar de ziua tatalui sau, Gheorghe Hagi, care a implinit 55 de ani. Dupa ce a inscris, mijlocasul roman a mers catre o camera si i-a transmis un mesaj tatalui sau: "La multi ani, tata! Te iubesc!". Momentul a fost surprins si postat pe pagina oficiala a lui Glasgow Rangers.