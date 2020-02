"E un geniu! Baiatul e plin de talent" Scotienii s-au indragostit de IANIS dupa ce romanul le-a adus victoria la primul meci ca titular! Ce scriu fanii dupa prestatia NEBUNA a romanului

Ianis Hagi a fost titular in partida Rangers - Hibernian 2-1.

UPDATE 23:40: IANIS HAGI a marcat golul victoriei si Rangers se impune cu 2-1 in fata celor de la Hibernian! Este primul gol al romanului, fix in prima partida pe care o incepe ca titular!

Fanii lui Glasgow Rangers sunt in delir dupa reusita lui Ianis si spun ca este jucatorul de care aveau nevoie. Fanii il vor definitiv la Glasgow si le cer conducerii sa il cumpere de acum.

"Regele a sosit!", "Luati-l definitiv, acum!", "Avem nevoie de el definitiv! Minunat sa il vedem marcand primul gol. Speram ca vor mai urma", "Ce transfer este Ianis Hagi pentru Rangers. Baiatul e plin de talent", "Ce gura de aer este Ianis Hagi. Nevoie masiva de un jucator precum el in echipa", "Ianis Hagi, clasa", "Multumim lui Ianis Hagi. A muncit pentru noi ca sa ne faca o seara mai buna", "Ce gol, ce jucator de clasa", au fost cateva din reactiile fanilor.

Ianis Hagi face un meci bun in partida de campionat cu Hibernian. Romanul a inceput titular, dar nu si-a creat foarte multe ocazii in prima repriza. In partea secunda, Ianis a fost aproape sa deschida scorul chiar in minutul 46, cand a primit o pasa de la Barisic, iar sutul sau cu piciorul stang a trecut putin pe langa poarta.

10 minute mai tarziu Ianis a executat o lovitura libera de la 20 de metri, din care a fost aproape sa inscrie. Suporterii lui Glasgow sunt incantati de prestatia romanului si au postat mai multe mesaje pe Twitter.

"Ianis Hagi, micul geniu", "2 minute din repriza secunda si vreau sa aplic pentru a intra in fan clubul lui Ianis Hagi"