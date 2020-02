"Poti sa-i tai picioarele si sa le amesteci!" Scotienii au fost "fermecati" de roman. Ce scriu despre Ianis dupa ce l-au vazut numai 15 minute la Rangers

Ianis Hagi i-a impresionat pe scotieni dupa minutele jucate in debutul sau pentru Rangers.

Jordan Campbell, specialist al The Athletic pe Glasgow Rangers, a publicat un material in care il lauda pe Ianis pentru abilitatea sa tehnica iesita din comun.

"Sunt o multime de jucatori care nu isi pot folosi decat un singur picior, incat alearga in jurul mingii de zici ca sunt Roger Federer cand isi pregateste forehandul.

Unii sunt precum Arjen Robben, care nu avea nevoie decat de un picior, dar care era atat de bun!

Altii sunt precum Cristiano Ronaldo, care a dus munca la rang de religie si care este in stare sa faca orice ca sa isi acopere slabiciunile si sa progreseze.

Apoi...il avem pe Ianis Hagi! Daca ar fi sa ii tai picioarele si sa le amesteci intr-o tombola, apoi sa i le dai inapoi, ar fi ca si cum ai avea tot doua baghete magice", scrie Campbell.



Ianis Hagi is the most two-footed player I’ve ever seen.

He is technically brilliant, capable of lovely turns & smart passes, but he needs to do more of his work near the goal.

Analysis of a player Rangers hope will offer a spark - and flexibility.https://t.co/eRiRQzyDkl