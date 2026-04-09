Vlad Dragomir, unul dintre internaționalii români care au evoluat inclusiv în barajul cu Turcia (0-1) de pe 26 martie, a decis să îi aducă și el un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.
Vlad Dragomir, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul lui Pafos
Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a învins AEL Limassol, miercuri, scor 2-1, în prima manșă din semifinalele Cupei Ciprului. Mijlocașul român a fost integralist și a purtat banderola de căpitan.
Dragomir a ales să poarte o banderolă neagră, care a conținut numele lui Mircea Lucescu.
"În victoria de ieri, Vlad Dragomir a condus echipa purtând o banderolă neagră în onoarea lui Mircea Lucescu — o figură legendară a fotbalului european. Influența sa, calitățile de lider și contribuția adusă acestui sport au lăsat o moștenire durabilă peste generații. Va continua să inspire lumea fotbalului", a transmis clubul Pafos.
Vlad Dragomir: "Mi-ați dat o șansă când aveam cea mai mare nevoie"
Vlad Dragomir a fost debutat de Mircea Lucescu la naționala României, în martie 2025, la un meci cu San Marino (5-1). Mijlocașul a evoluat ulterior constant, ajungând la 7 meciuri sub tricolor.
"Mi-ați dat o șansă când aveam cea mai mare nevoie. Datorită dumneavoastră am trăit unul dintre cele mai mari vise ale mele, încă din copilărie, de a îmbrăca tricoul naționalei. Pentru asta vă voi fi veșnic recunoscător! Drum lin, Mister!", transmitea Dragomir, după decesul lui Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu îl lăuda pe Vlad Dragomir
Mircea Lucescu vorbea în termeni laudativi despre Vlad Dragomir după victoria obținută de România contra Austriei (1-0), în preliminariile CM 2026.
"Dragomir merită din plin să fie titular. Este singurul nostru jucător din Champions League, joacă constant la echipa lui de club, cu un randament foarte bun.
Cu Moldova a greșit o singură minge din 37 câte a jucat. Aduce un plus de agresivitate în joc, de care avem mare nevoie. Are o atitudine pozitivă permanent, iar absența lui Răzvan Marin a contat și ea", spunea Mircea Lucescu, în octombrie.