Vlad Dragomir, unul dintre internaționalii români care au evoluat inclusiv în barajul cu Turcia (0-1) de pe 26 martie, a decis să îi aducă și el un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Vlad Dragomir, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul lui Pafos

Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a învins AEL Limassol, miercuri, scor 2-1, în prima manșă din semifinalele Cupei Ciprului. Mijlocașul român a fost integralist și a purtat banderola de căpitan.

Dragomir a ales să poarte o banderolă neagră, care a conținut numele lui Mircea Lucescu.

"În victoria de ieri, Vlad Dragomir a condus echipa purtând o banderolă neagră în onoarea lui Mircea Lucescu — o figură legendară a fotbalului european. Influența sa, calitățile de lider și contribuția adusă acestui sport au lăsat o moștenire durabilă peste generații. Va continua să inspire lumea fotbalului", a transmis clubul Pafos.