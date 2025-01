Cu Villarreal, ziceai că noi eram cei din Primera! Cred că pasa de la golul nostru am dat-o chiar la prima mea atingere de balon. Adevărul este că Villarreal a intrat doar cu câțiva titulari din La Liga, și chiar după meci antrenorul lor, Marcelino, recunoștea că ei nu credeau că le vom face probleme.

Sincer, nici noi nu am crezut că o să ajungem atât de departe, dar este atât de frumos! Ideea de joc a echipei a fost de la început să nu le dăm mingea adversarilor, și așa am reușit să marcăm de patru ori în meciul cu Levante.

”La final, cei de la Mallorca erau atât de supărați încât nici nu au vrut să facem schimbul de tricouri”



Cât de greu ți-a fost în duelul direct cu kosovarul Vedat Muriqi, prietenul nostru de la Mallorca?

Toți erau mari și tari de la ei, nu doar Muriqi. Dar uite că Muriqi n-a mai fost așa tare când a dat de mine!

În repriza a doua nici măcar nu au tras la poartă, iar la final erau atât de supărați încât nici nu au vrut să facem schimbul de tricouri.

Ce să zic, chiar nu e glumă cu noi! Așteptăm acum în turul următor Barcelona sau Real Madrid!



Tu erai un jucător ofensiv, acum ai avut un rol ceva mai retras...

Da, Pontevedra m-a transferat în vară ca mijlocaș stânga, post ofensiv. Dar apoi s-a accidentat un coleg, care juca mijlocaș defensiv, așa că antrenorul a decis să mă coboare pe această poziție, unde mă ajută și fizicul.

Aveam nevoie de o schimbare ca să cresc din punct de vedere fotbalistic, așa văd eu nu doar transferul la Pontevedra, ci și schimbarea poziției din teren.

”Deportivo La Coruna trimitea zilnic taxiul după mine ca să ajung de acasă la antrenamente”



Dincolo de parcursul extraordinar din Cupă, care este obiectivul în campionat la Pontevedra?

Când am semnat cu ei anul trecut m-a atras proiectul de promovare, din Segunda în Primera Federacion. Echipa e tare bună, lider în grupă, mă simt la locul meu aici, am ce învăța și de la colegi, și de la antrenor (n.r. - Yago Iglesias), care este altfel decât eram eu obișnuit.



Ai jucat sezoane bune la Deportivo La Coruna, ce s-a întâmplat cu ”Súper Dépor” în ultimii ani? A fost campioană în Spania, a ajuns în semifinalele Champions League, apoi a picat până în liga a treia și a fost la un pas, ba chiar la un punct, de retrogradarea în liga a patra!

Da, eu am jucat acolo vreo patru-cinci sezoane, când echipa era încă în prima ligă, am ajuns până la categoria Juvenil. Au căzut apoi, acum au promovat din liga a treia în a doua, am înțeles că și-au plătit și datoriile, dar ce vreau să spun este că vorbim de un oraș mare și de un club foarte serios, sunt convins că va ajunge din nou în Primera. Chiar este un club tare serios, și la seniori, și la Cantera (n.r. - academia clubului), nu-ți mai zic că au vreo nouă terenuri cu iarbă naturală...

Uite, ca să-ți dau un exemplu din experiența mea acolo: eu locuiam acasă, la Vilalba, cât timp am fost legitimat la Deportivo La Coruna, iar clubul trimitea zilnic, sezon de sezon, taxiul după mine ca să ajung la antrenamente și meciuri. Hai să nu spun chiar zilnic, dar de 4-5 ori pe săptămână. Și eram un junior! Apoi, în ultimul meu an acolo, am fost accidentat și s-au purtat impecabil cu mine - acces la aparatură, fizioterapeut...

Mă bucur că unul dintre foștii mei colegi de an a ajuns până la prima echipă, Yeremay (n.r. - internaționalul de tineret spaniol Yeremay Hernandez). Joacă în atac, e om de bază acum la La Coruna, face spectacol etapă de etapă!