Revenirea sa vine la scurt timp după o întâlnire cu Gigi Becali, care l-a sfătuit să lupte pentru locul său și pentru salariul uriaș din Qatar.



Atacantul român nu mai jucase un meci oficial din 3 mai, când prindea 12 minute pentru Cagliari în Serie A. Revenit la Al-Gharafa în această vară, Coman a ratat startul de sezon din cauza unor probleme medicale, lipsind din lot la primele două etape de campionat.



Antrenorul Pedro Martins anunțase recent că internaționalul român și-a revenit și a fost reintegrat în programul echipei: "Acum avem mai multe opțiuni în lot", spunea portughezul la finalul lunii august. Zis și făcut! Coman a fost trimis direct pe teren din primul minut al duelului cu Al Saad.



Sfatul de la Palat a funcționat imediat



Revenirea spectaculoasă a lui Coman pare să aibă legătură directă cu o discuție recentă pe care a purtat-o cu Gigi Becali, la Palatul acestuia. Finanțatorul FCSB a dezvăluit că l-a încurajat pe fostul său jucător să rămână în Qatar și să demonstreze ce poate.



"Coman a venit la mine acasă. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate. Să tragă tare și să stea acolo, să le ia toți banii! Când a plecat, l-am întrebat dacă a înțeles. A zis că va strânge din dinți. Bine, tată!", a povestit Becali la Prima Sport.



Între timp, FCSB a avut câștig de cauză la TAS în litigiul cu Al-Gharafa. Clubul din Qatar este obligat să achite 6,4 milioane de euro, reprezentând suma de transfer de 5 milioane de euro, plus penalități și dobânzi, după cum a confirmat chiar Gigi Becali.