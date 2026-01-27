Fundașul central își dorește să fie în cea mai bună formă la barajul din luna martie pentru Cupa Mondială, iar la Tottenham este greu să prindă suficiente minute, motiv pentru care și-ar dori să schimbe echipa.

Tottenham se teme că îl va pierde pe Micky van de Ven

AS Roma și AC Milan ar fi insistat pentru împrumutul lui Drăgușin, însă Tottenham ar fi refuzat o astfel de mutare. Singura ofertă de transfer ar fi venit din partea lui RB Leipzig, dar Drăgușin ar prefera să revină în Serie A.

Se pare că unul dintre motivele pentru care Spurs ar refuza să îl cedeze pe Radu Drăgușin este faptul că Micky van de Ven, unul dintre oamenii de bază din defensiva lui Tottenham ar putea pleca de la Spurs cel mai probabil în vară. Van de Ven a ajuns pe lista lui Liverpool, iar fundașului olandez i-ar surâde un transfer pe Anfield în cazul în care Tottenham nu va juca în Champions League în următorul sezon.

”Dacă Tottenham nu va juca în Liga Campionilor sezonul viitor, poate că Van de Ven ar putea lua în considerare o mutare la cel mai înalt nivel. Un jucător ca el ar dori să joace tot timpul în Liga Campionilor și să concureze pentru trofee. Nu va fi o afacere ușoară. Sunt sigur că vor fi multe cluburi, nu doar Liverpool, care vor fi interesate de Van de Ven dacă există vreun indiciu că ar vrea să plece de la Tottenham în curând.

El are un contract pe termen lung până în 2029 și știm că Spurs sunt negociatori dificili, așa că vor stabili un preț mare pentru Van de Ven. Dar, așa cum am spus, dacă Tottenham nu arată îmbunătățiri pe teren, poate că jucătorul va încerca să insiste pentru o mutare”, a spus jurnalistul Pete O’Rourke.

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt.

Cei de la AC Milan sunt convinși că vor ajunge la un acord pentru Radu Drăgușin

În același timp, conform Tuttosport, AC Milan speră că până la finalul perioadei de transferuri Tottenham se va răzgândi în privința lui Radu Drăgușin și va accepta să îl cedeze temporar pe fundașul român. Jurnaliștii italieni scriu că șefii lui AC Milan, inclusiv directorul sportiv al milanezilor, Igli Tare, sunt convinși că vor ajunge mai devreme sau mai târziu la un acord cu Spurs pentru transferul lui Drăgușin.

