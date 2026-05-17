Internaționalul român Andrei Rațiu a fost desemnat de Sofascore omul meciului Rayo Vallecano - Villarreal 2-0, disputat duminică seara în La Liga.

Fundașul dreapta a dat pasa de gol la reușita lui Camello (28), Alemao fiind cel care a stabilit scorul final, în minutul 47.

Pentru prestația sa, Rațiu a primit nota 8.3 de la Sofascore, cea mai mare dintre toți jucătorii prezenți pe teren.

Românul a fost integralist pentru Rayo Vallecano.

Rațiu putea fi suspendat

Andrei Rațiu era la un cartonaș galben distanță de o suspendare.

Fundașul lui Rayo putea rata ultima etapă din LaLiga, dar a fost suficient de atent în 2-0 cu Villarreal, nu a primit galben și astfel va putea evolua în runda finală.

Real Madrid, 1-0 la Sevilla

Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, 1-0, la Sevilla, în aceeași etapă a 37-a din La Liga.

Vinicius a marcat în minutul 18 unicul gol al meciului.

