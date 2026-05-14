Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”

Universitatea Craiova a cucerit Cupa României după ce a învins-o pe U Cluj în finală cu scorul de 0-0 (6-5 d.l.d.).

Finala Cupei României s-a decis la loviturile de departajare, unde, după ce fiecare echipă a marcat câte cinci goluri, Laurențiu Popescu a parat șutul expediat de Iulian Cristea.

Gică Craioveanu le-a recomandat mai mulți jucători de la Universitatea Craiova celor de la Getafe

Oltenii au declanșat sărbătoarea la Sibiu, iar fotbaliștii Universității Craiova au sărbătorit performanța alături de suporterii veniți din Bănie, cu toate că oltenii se gândesc deja la ”finala” din campionat, pe care o vor disputa tot împotriva lui U Cluj.

Deși nu a fost pe deplin mulțumit de jocul oltenilor, Gică Craioveanu s-a mulțumit cu trofeul obținut de Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist care, după retragere, și-a construit o carieră de analist în Spania, a dezvăluit că reprezentanții lui Getafe au fost prezenți la Sibiu pentru a urmări la treabă mai mulți jucători pe care chiar el i-a propus la fosta sa echipă.

Au văzut ceva, îți dai seama. Eu am o slăbiciune pentru Anzor, foarte bun tactic, la faze fixe, mi se pare un jucător complet. Pe el îl recomandaseră, eu am vorbit despre Cicâldău, Crețu, Baiaram. Sper să fi văzut pe cineva. Acum trebuie să urce prețul orice echipă”, a spus Gică Craioveanu la DigiSport.

