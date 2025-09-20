VIDEO Fenomenul Liviu Antal se îndreaptă în acest sezon spre golul 100 în Lituania!

Fenomenul Liviu Antal se &icirc;ndreaptă &icirc;n acest sezon spre golul 100 &icirc;n Lituania! Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul român este de neoprit și la 36 de ani.

TAGS:
Zalgiris VilniusArpad TordaiPatrick PopescuLituanialiviu antal

Atacantul român Liviu Antal a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe Riteriai cu scorul de 2-0, vineri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Croatul Luka Dumancic (37) a deschis scorul, iar Liviu Antal a punctat după pauză (55).

Atacantul român de 36 de ani a fost schimbat în minutul 77. Antal are 6 goluri marcate în 13 partide în acest sezon.

Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la Zalgiris.

În clasament, pe primul loc se află Kauno Zalgiris, cu 60 de puncte (27 de jocuri), urmată de FC Hegelmann (echipa lui Patrick Popescu), cu 53 puncte (28 j), Siauliai FA, 46 p (29), Zalgiris Vilnius, 46 p (29 j) etc. Agerpres.

”Al 96-lea gol al lui Liviu”, a postat și FK Zalgiris Vilnius, iar fostul internațional român se apropie cu pași repezi de 100 de goluri marcate pentru echipa din Lituania.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
ACUM Brighton - Tottenham, Burnley - Nottingham Forest, West Ham - Crystal Palace și Wolverhampton - Leeds United!
ACUM Brighton - Tottenham, Burnley - Nottingham Forest, West Ham - Crystal Palace și Wolverhampton - Leeds United!
Rom&acirc;nia, &icirc;nfr&acirc;ngere cu campioana mondială Franţa şi &icirc;n al doilea amical de la Oradea
România, înfrângere cu campioana mondială Franţa şi în al doilea amical de la Oradea
Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia
Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere
Steven Gerrard revine &icirc;n Europa, dar nu &icirc;n Premier League! Antrenorul, chemat să redreseze echipa
Steven Gerrard revine în Europa, dar nu în Premier League! Antrenorul, chemat să redreseze echipa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!

FC Botoșani &ndash; FCSB 3-1 | Coșmar &icirc;n campionat pentru campioana Rom&acirc;niei! Moldovenii i-au răpus pe &bdquo;roș-albaștri&rdquo;

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

80.000.000&euro; pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

S-a lămurit după schimbul &rdquo;Musi - Politic&rdquo;: &rdquo;E peste tot ce au ei&rdquo;

S-a lămurit după schimbul ”Musi - Politic”: ”E peste tot ce au ei”

S-a schimbat liderul &icirc;n Liga 2! Formația &icirc;și continuă forma excelentă

S-a schimbat liderul în Liga 2! Formația își continuă forma excelentă

CITESTE SI
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

stirileprotv Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!