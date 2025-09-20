Atacantul român Liviu Antal a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe Riteriai cu scorul de 2-0, vineri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Atacantul român de 36 de ani a fost schimbat în minutul 77. Antal are 6 goluri marcate în 13 partide în acest sezon.

Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la Zalgiris.

În clasament, pe primul loc se află Kauno Zalgiris, cu 60 de puncte (27 de jocuri), urmată de FC Hegelmann (echipa lui Patrick Popescu), cu 53 puncte (28 j), Siauliai FA, 46 p (29), Zalgiris Vilnius, 46 p (29 j) etc. Agerpres.

”Al 96-lea gol al lui Liviu”, a postat și FK Zalgiris Vilnius, iar fostul internațional român se apropie cu pași repezi de 100 de goluri marcate pentru echipa din Lituania.

