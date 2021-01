Un fost jucator roman din Serie A a dat verdictul in cazul mutarii lui Man la Parma! "Vine dintr-un campionat care a scazut mult!"

Dennis Man a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, dupa ce mutarea la Parma s-a concretizat!

Fanii isi pun sperantele in Man, care ar putea sa debuteze duminica, impotriva lui Napoli. Totusi, Ioan Ovidiu Sabau este sceptic in privinta acesti transfer. Sabau este singurul jucator roman care a aparut pe coperta a FIFA, in 1996, si are experienta in fotbalul din Serie A, unde a jucat timp de 6 ani pentru Brescia și Reggiana.

"E un baiat foarte serios. Evolueaza in banda dreapta, e stangaci, scoate adversrii din joc si e extrem de abil din punct de vedere tehnic. In opinia mea, ii lipsesc forta fizica si putina rautate. Acea determinare sa lupte corp la corp cu adversarii.

Nu stiu daca va putea sa decida meciurile, sa faca diferenta. Poate ca avea nevoie de o echipa clasata mai bine, un loc mai linistit, ca sa poata creste sportiv. Exista riscul sa fie supus presiunii si nu stiu daca poate gestiona asta", a spus Sabau pentru Tutto Mercato.

Fostul international a pus accentul pe faptul ca Man vine dintr-un campionat mai slab cotat.

"Man e unul dintre cei mai talentati din Romania. Dar vine dintr-un campionat care a scazut mult fata de perioada 1998-2000 si e dificil de spus acum care e adevarata lui valoare. E altceva sa joci intr-un campionat puternic", a spus Sabau.

Dennis Man a costat-o pe Parma 13 milioane de euro, iar internationalul roman a semnat o intelegere valabila pe 4 ani si jumatate.