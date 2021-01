"O sa fie mai bun decat Robben si mai mare decat Mutu!" Dennis Man, speranta fanilor Parmei! "E achizitia perfecta" 

Suporterii echipei italiene au fost extrem de incantati de aceasta mutare, felicitandu-i pe oficialii clubului pentru investitia facuta.

Fanii celor de la Parma l-au incurajat pe Dennis Man pe retelele de socializare, spunand, printre altele, ca va ajunge un fotbalist mai bun decat au fost Robben sau Mutu si laudandu-l pentru calitatile pe care i le-au observat la FCSB.

"Iti multumim, Kyle Krause, pentru ca l-ai adus pe Dennis Man la Parma. Asta inseamna ca ascultati parerea suporterilor", "O sa fie mai bun decat Robben, l-am vazut in Liga 1" sau "Nu v-ati inselat cu transferul. Va deveni mai mare decat Mutu, veti vedea", au scris suporterii italieni pe Twitter, in timp ce un altul l-a descris pe Man drept transferul perfect:

"Dennis Man este achizitia perfecta care sa o ajute pe Parma sa inscrie mai multe goluri. Este un jucator foarte versatil si complet. Aducerea unui nou roman este un plus, iar el deja are 17 goluri inscrise in acest sezon. A fost excelent si pentru echipa nationala."

