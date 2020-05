Baluta este primul roman care a jucat fotbal dupa pandemie! "E ceva ciudat si unic in fotbal!" Ce spune mijlocasul

Alex Baluta este primul roman care a revenit pe teren dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus.

Fostl jucator de la CSU Craiova si Viitorul a evoluat sambata in meciul Slovan liberec - Teplice. Slovan, echipa sa, a pierdut cu 0-2 si este pe locul 7 in campionat, cu 36 de puncte, la doar un punct de urmatoarele doua adversare din fata.

"Am facut teste de doua ori, chiar si inainte de meci. Am fost in regula. Cand am intrat pe teren nu m-am gandit la acest virus. Era inevitabil ca o sa iei contact cu adversarii. Ciudat era ca am iesit cu masti la incalzire apoi le-am lasat pe banca. La pauza le-am luat iar pana la vestiare si tot asa. E ceva ciudat si unic in fotbal.

Am venit cu acelasi autocar, iar la hotel a avut fiecare camera lui. Am mers la stadion in sir indian, fiecare a fost notat la intrare. Am fost mai relaxati, nu a trebuit sa iesim din casa cu o declaratie, ca la noi in Romania. Intr-adevar, a fost izolare si aici, dar lumea se pare ca a respectat inca de la inceput ceea ce autoritatile au transmis.", a spus Baluta pentru Digi Sport.

Alexandru Baluta este cotat la 1,8 milioane de euro si a fost transferat de Slavia Praga in 2018, fiind imprumutat la Liberec in septembrie anul trecut. In acest sezon a arcat 3 goluri in 14 partide. Marti va intra in scena si Nicolae Stanciu pentru Slavia Praga. Echipa sa va juca in deplsare la Mlada Boleslav.