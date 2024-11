Enes Sali nu i-a convins pe americani după un sezon la satelitul lui Dallas

Sali, care a împlinit 18 ani în februarie, a petrecut aproape întreg sezonul la North Texas SC, satelitul lui FC Dallas. Fotbalistul născut în Canada, care la vârsta de 15 ani și jumătate debuta pentru seniorii României, a strâns 29 de meciuri, a marcat 9 goluri și a oferit 5 pase decisive în MLS Next Pro, competiție care reprezintă practic al treilea eșalon și în care participă în mare parte echipele de rezervă ale cluburilor din MLS.



La clubul de seniori, FC Dallas, Sali a apărut într-un singur meci, însă nu în Major League Soccer, ci în Cupa Ligii, la un duel cu FC Juarez (0-2) disputat pe 1 august, când a fost introdus în minutul 88.



Chiar dacă North Texas a câștigat titlul în MLS Next Pro, iar Enes Sali a avut o contribuție importantă pentru satelitul clubului, americanii se îndoiesc că fostul fotbalist al Farului va putea face pasul în MLS.



"FC Dallas a fost foarte entuziasmată când l-a transferat pe Sali, cel care încă deține recordul pentru cel mai tânăr jucător care a evoluat vreodată în competițiile UEFA. Totuși, Sali a avut o singură apariție, una extremă de scurtă, pentru prima echipă, în Cupa Ligii. A petrecut aproape întreg sezonul jucând pentru North Texas SC.



Pentru un jucător de 18 ani nu este neapărat rău, însă problema e că Sali face parte din cei trei jucători ai lui Dallas eligibili pentru programul 'MLS U22 Initiative'. Are un salariu de 300.000 de dolari, dar nu a arătat atât de bine pe cât am fi sperat nici în MLS Next Pro.



A marcat goluri și a oferit pase decisive, însă a părut mai degrabă un jucător de acel nivel, nu un jucător care poate juca mai sus. Încă e foarte tânăr, mai are timp, dar există o îngrijorare reală legată de calitățile sale de a putea fi vreodată un jucător de MLS", scrie Dallas Sports Nation.