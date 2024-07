În ianuarie 2022, Sport.ro prezenta în exclusivitate povestea lui Andrei Moțoc (”Capul lui Moțoc vrem!”), pe atunci ”românul necunoscut de 19 ani” care numai ce debutase în Serie A, jucând toate cele 90 de minute pentru Salernitana în eșecul 0-3 cu Lazio.

Fundaș central sau mijlocaș defensiv, Moțoc (1,95 metri) nu fusese chemat până la acel moment la vreo națională, dar în martie 2022 a primit convocarea de la federația de la Chișinău pentru reprezentativa de tineret a Moldovei.

Iar în decembrie 2022 fostul selecționer al naționalei Under 20 a României, Bogdan Lobonț, recunoștea în exclusivitate pentru Sport.ro rateul FRF legat de tânărul fotbalist: ”Aceeași chestie cu Moțoc, jucător cu dublă naționalitate, Moldova și România. Aceeași întrebare (n.r. - Vrei să joci pentru echipa națională sau nu?). A zis 'să vorbim cu tata'. Acolo e un discurs mai amplu și nu vreau să intru în amănunte”.

Între timp, Moțoc a fost împrumutat de Salernitana la Siena și Legnago, în Serie C, iar astăzi s-a despărțit definitiv de gruparea italiană (acum în Serie B) și a semnat cu Kallithea, echipa-minune din prima ligă a Greciei, unde va fi coleg cu portughezul Thierry Moutinho (ex-CFR Cluj, FCSB).

”Athens Kallithea FC anunță transferul definitiv al internaționalului de tineret moldovean Andrei Moțoc de la Salernitana, club din Serie B. Welcome, Andrei!”, au scris elenii pe site-ul oficial.

Andrei Moțoc arrives from Salernitana, after a season on loan at Legnago under AKFC manager Massimo Donati.

