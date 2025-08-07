Alvaro Morata a bătut palma cu noua sa echipă și semnează!

Turcii îl vor trimite înapoi la clubul de pe San Siro, dar atacantul spaniol nu va rămâne foarte mult sub comanda lui Max Allegri. A bătut palma cu o altă echipă din Serie A, Como.



Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Morata a bătut palma cu echipa de pe ”Giuseppe Sinigaglia” pentru un contract valabil până în 2029. Como îl va transfera, inițial, sub formă de împrumut, iar apoi va avea obligația de a-l cumpăra definitiv pentru nouă milioane de euro.



Alvaro Morata semnează cu Como



În plus, Galatasaray ar urma să primească cinci milioane de euro de pe urma acestui transfer, în contextul în care turcii au plătit nouă milioane de euro pentru a-l împrumuta până la începutul anului 2026.



Como va fi al treilea club din Italia pentru care evoluează Alvaro Morata, după Juventus și AC Milan. În cariera sa, atacantul a mai trecut pe la Real Madrid, Atletico Madrid sau Chelsea.

