Ceahlăul Piatra Neamț, echipă aflată pe locul 15 în Liga 2 și care s-a bătut la play-off în sezonul precedent, nu a reușit să obțină o finanțare din partea autorităților locale, din cauza procedurii de insolvență, astfel că sunt șanse tot mai mari ca echipa să dispară.



După retragerea lui Anton Măzărianu din acționariatul clubului, oficialii au căutat soluții de finanțare din partea autorităților locale, după ce nu au mai găsit alt sponsor principal pentru echipă.



Într-un comunicat publicat recent pe pagina de Facebook a clubului, Ceahlăul a recunoscut că nu există ”soluții viabile”, astfel că cel mai negru scenariu prinde contur.



Ceahlăul Piatra Neamț este tot mai aproape de faliment



„În urma discuției de astăzi cu reprezentanții Consiliului Județean, la care a participat și domnul președinte Harpa, ni s-a comunicat faptul că nu există nicio posibilitate de finanțare, asociere sau altă formă de sprijin pentru club, având în vedere că ACSM Ceahlăul se află în procedură de insolvență.



Dorim să precizăm că au existat nenumărate întâlniri și înainte de intrarea clubului în insolvență, însă, din păcate, nici atunci nu s-au identificat soluții concrete care să ducă la sprijinirea clubului.



De asemenea, președintele nostru, Angelo Alistar, a sugerat posibilitatea finanțării măcar a Centrului de Copii și Juniori, însă, din păcate, răspunsul a fost tot negativ. Motivația a fost aceea că ACSM Ceahlăul este o singură entitate juridică, nefiind împărțită în seniori și juniori.



O soluție propusă de reprezentanții CJ a fost ca Centrul de Copii și Juniori să funcționeze pe un alt ONG, însă această variantă nu este posibilă, deoarece ACSM Ceahlăul nu ar mai îndeplini condițiile minime necesare pentru participarea în Liga a II-a.



Chiar dacă toată lumea și-a exprimat buna-voință și dorința de a sprijini clubul, realitatea este că în acest moment nu există soluții viabile, iar situația ne îndreaptă, din păcate, către o veste nu tocmai bună pentru viitorul ACSM Ceahlăul.



Vom reveni cu informații oficiale imediat ce vor apărea noutăți. Vă mulțumim tuturor pentru susținere și pentru că rămâneți alături de ACSM Ceahlăul”, a transmis clubul.

