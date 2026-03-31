Tottenham l-a demis pe Igor Tudor și a căutat rapid o soluție pentru acest final de sezon din Premier League. Clubul se află într-o situație disperată și vrea să se salveze de la retrogradare, chiar dacă ambițiile clubului la începutul sezonului erau mult mai mari.

Roberto De Zerbi a bătut palma cu Tottenham!

Roberto De Zerbi (46 de ani) a fost cel dorit de conducerea lui Tottenham pentru acest final de sezon, iar în cele din urmă cele două părți au ajuns la un acord. Chiar dacă s-a zvonit că italianul ar vrea să preia echipa abia din sezonul următor, se pare că acesta a fost convins că înceapă treabă încă de acum, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Cele două părți au ajuns la un acord privind o înțelegere până în 2031, iar De Zerbi va începe munca alături de noii săi elevi încă din această săptămână.