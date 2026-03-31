Tottenham l-a demis pe Igor Tudor și a căutat rapid o soluție pentru acest final de sezon din Premier League. Clubul se află într-o situație disperată și vrea să se salveze de la retrogradare, chiar dacă ambițiile clubului la începutul sezonului erau mult mai mari.
Roberto De Zerbi a bătut palma cu Tottenham!
Roberto De Zerbi (46 de ani) a fost cel dorit de conducerea lui Tottenham pentru acest final de sezon, iar în cele din urmă cele două părți au ajuns la un acord. Chiar dacă s-a zvonit că italianul ar vrea să preia echipa abia din sezonul următor, se pare că acesta a fost convins că înceapă treabă încă de acum, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.
Cele două părți au ajuns la un acord privind o înțelegere până în 2031, iar De Zerbi va începe munca alături de noii săi elevi încă din această săptămână.
Italianul, fost jucător la CFR Cluj, este liber de contract din luna februarie, de când s-a despărțit de Olympique Marseille, dar nu este străin de fotbalul din Premier League. Între 2022 și 2024 a pregătit-o pe Brighton și a lăsat o impresie bună în rândul fanilor din fotbalul britanic.
La Tottenham, De Zerbi va avea o misiune dificilă: echipa este prima deasupra liniei retrogradabile, cu 30 de puncte, la un singur punct de primul loc retrogradabil, ocupat de rivala West Ham. Cei de la Spurs nu au mai câștigat de pe 28 decembrie (1-0 cu Crystal Palace).
Radu Drăgușin, nouă meciuri în acest sezon pentru Tottenham
Fundașul român are nouă meciuri pentru Tottenham în acest sezon, după ce a revenit pe teren în finalul anului trecut, într-un meci cu Crystal Palace.
20 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.