NEWS ALERT Acord total! Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham

Acord total! Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham Premier League
Roberto de ZerbiTottenhamradu dragusin
Tottenham l-a demis pe Igor Tudor și a căutat rapid o soluție pentru acest final de sezon din Premier League. Clubul se află într-o situație disperată și vrea să se salveze de la retrogradare, chiar dacă ambițiile clubului la începutul sezonului erau mult mai mari.

Roberto De Zerbi a bătut palma cu Tottenham!

Roberto De Zerbi (46 de ani) a fost cel dorit de conducerea lui Tottenham pentru acest final de sezon, iar în cele din urmă cele două părți au ajuns la un acord. Chiar dacă s-a zvonit că italianul ar vrea să preia echipa abia din sezonul următor, se pare că acesta a fost convins că înceapă treabă încă de acum, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Cele două părți au ajuns la un acord privind o înțelegere până în 2031, iar De Zerbi va începe munca alături de noii săi elevi încă din această săptămână.

Italianul, fost jucător la CFR Cluj, este liber de contract din luna februarie, de când s-a despărțit de Olympique Marseille, dar nu este străin de fotbalul din Premier League. Între 2022 și 2024 a pregătit-o pe Brighton și a lăsat o impresie bună în rândul fanilor din fotbalul britanic.

La Tottenham, De Zerbi va avea o misiune dificilă: echipa este prima deasupra liniei retrogradabile, cu 30 de puncte, la un singur punct de primul loc retrogradabil, ocupat de rivala West Ham. Cei de la Spurs nu au mai câștigat de pe 28 decembrie (1-0 cu Crystal Palace).

Radu Drăgușin, nouă meciuri în acest sezon pentru Tottenham

Fundașul român are nouă meciuri pentru Tottenham în acest sezon, după ce a revenit pe teren în finalul anului trecut, într-un meci cu Crystal Palace. 

20 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa
"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter Milano: pe cine aduce în staff
Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”
OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

Veste uriașă pentru FCSB: condiția ca Rădoi să rămână și din vară la echipă

Hagi o are grea! Grupa horror în care poate cădea România în preliminariile EURO 2028

"Prăbușire!" Reacția danezilor după ce România a reușit surpriza in extremis și a câștigat grupa

Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi. Fotbalistul cu 470 de meciuri în Liga 1, reacție pentru Sport.ro: "Pe ei mizez!"

Liverpool a bătut palma cu noul antrenor! Arne Slot e OUT



România U21 - San Marino U21 3-0, ACUM, pe VOYO și Pro Arena! Reușită superbă a lui Mazilu
Pițurcă aruncă bomba! Cine trebuia să stea pe banca României la barajul cu Turcia: "Credeți că nu venea?"
Marius Niculae surprinde înainte de Kosovo - Turcia: „E un vis”
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter Milano: pe cine aduce în staff
România, calificată la Mondial în proporție de 99%! Jucăm ACUM cu Italia și pentru EURO
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
stirileprotv Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu

stirileprotv Un animal dispărut din România de 200 de ani, filmat pe un câmp din Alba. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit

