Rayo Vallecano a primit o ofertă de 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu, dar clubul din Madrid a refuzat oferta, sperând la achitarea clauzei de reziliere de 25 de milioane de euro.

Andrei Rațiu: ”Se arată doar jumătate din poveste!”

La scurt timp, Rayo Vallecano a achiziționat în integralitate drepturile federative de la Villarreal. ”Submarinul Galben” deținea 50% din fundașul lateral, care îi aparține acum complet lui Rayo.

Presa din Spania a scris că fundașul lateral este extrem de supărat pe Martin Prensa, președintele lui Rayo Vallecano, deoarece i-a refuzat acestuia posibilitatea de a ajunge în Premier League, cel mai puternic campionatt din lume. Mai mult, Rațiu a fost dezamăgitt deoarece o mutare în Premier League ar fi însemnat și un salariu mult mai mare.

”Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a scris Andrei Rațiu pe Instagram.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.

Wolfsburg și Girona, alte echipe care s-au lovit de refuzul lui Rayo



Marca dezvăluie alte oferte pentru Andrei Rațiu pe care Rayo Vallecano le-a respins în ultimele săptămâni: una de la Wolfsburg, cuprinsă între 10 și 12 milioane de euro, iar alta de la Girona, în valoare de 7-8 milioane de euro.



Având în vedere modul în care s-au desfășurat ultimele săptămâni, nu mai este exclusă varianta ca Rațiu să joace și în noul sezon la Rayo Vallecano.

