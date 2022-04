Italienii vorbesc despre posibilitatea ca Radu să fie împrumutat la Lecce la finalul acestui sezon.

Helmut Duckadam nu-i îi plânge de milă lui Ionuț Radu și lasă de înțeles că portarul român este principalul vinovat pentru situația sa, deoarece a ales să rămână la Inter pentru salariu, în loc să meargă la un club unde ar fi avut mai multe șanse de a juca.

Radu ar fi putut fi o soluție pentru buturile naționalei

„Îl vedeam viitorul portar al echipei naționale. Din păcate, el a preferat să rămână la Inter, probabil că are un salariu destul de consistent. În loc să joace, pentru că are calități... dar uitați că mai nou portarii păcătuiesc.

El va avea foarte mult de suferit acum, în primul rând psihic. Pentru el, acest lucru nu se uită. Eu țin minte că am tras aproape un an de zile după un gol primit printre picioare când am ajuns la Steaua”, a spus Helmut Duckadam la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

De când este sub contract cu Inter, din 2013, Ionuț Radu a mai fost împrumutat la formații precum Avellino (24 de meciuri), Genoa (52 de meciuri) și Parma (niciun meci).

4 milioane de euro este cota de piață a lui Ionuț Radu, conform Transfermarkt. Același site de specialitate îl evalua pe portarul român la 15 milioane de euro, în 2019, după Campionatul European de tineret și într-o perioadă în care era titularul obișnuit de la Genoa

2 meciuri a strâns Radu la Inter în acest sezon