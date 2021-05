Reactia lui Krause dupa ce Parma a retrogradat in Serie B! Ce a spus patronul echipei lui Man si Mihaila

Parma este matematic retrogradata in Serie B.

Formatia la care in utimul an au ajuns doi romani, Man si Mihaila, nu a reusit sa aiba o prestatie suficient de buna in Serie A, iar din sezonul urmator va juca in liga a doua italiana. Totusi, patronul american al formatiei, Kyle Krause, anunta ca echipa se poate bucura de toata sustinerea sa si ii asigura pe fani ca vor lupta in fiecare meci ramas din aceasta campanie.

"Dupa un sezon tumultuos si complicat, a venit un epilog care provoaca un sentiment adanc de frustrare si dezamagire in randul celor care iubesc acest club. Dar vreau sa fiu clar: increderea mea in acest club, in suporterii lui si in acest oras ramane neschimbata. Alaturi de noua conducere pe care am instalat-o lucram deja sa constrium Parma Calcio de maine.



Stiti deja despre planurile de a renova stadionul Tardini, o arena care va fi un simbol al viitorului. Asigur pe fani si pe autoritati ca vom lupta in continuare in fiecare meci ramas din Serie A. Si vom transforma aceasta dezamagire in energie pentru a deveni mai puternici. Asa se caleste otelul. Parma nu se preda, forza Parma", a fost mesajul omului de afaceri american.