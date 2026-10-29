Dennis Man nu scapă de critici nici ca rezervă la PSV: ”Pur și simplu nu performează!”

Dacă în urmă cu un an, internaționalul român era titular aproape meci de meci, acum Man stă mai mult pe bancă.

Bosz îl preferă acum pe bosniacul Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, iar fotbalistul român este introdus pe teren de obicei în ultimele minute. În această stagiune, Man a fost titularizat într-un singur meci, eșecul cu ADO Den Haag, scor 1-2, însă a fost înlocuit la pauză.

În ultima etapă din Eredivisie, în derby-ul cu Feyenoord, scor 1-1, Dennis Man a fost din nou rezervă. Jucătorul român a fost trimis pe teren în locul lui Bajraktarevic în minutul 84, dar nu a reușit să marcheze un gol decisiv pentru echipa sa.

Se pare, însă, că nici ca rezervă Dennis Man nu scapă de critici. Jurnalistul olandez Valentijn Driessen a analizat aportul pe care rezervele de la PSV, Ajax și Feyenoord îl aduc și nu a avut deloc cuvinte de laudă pentru echipa lui Peter Bosz.

”Dacă te uiți la jucătorii de rezervă care intră pe teren la Ajax și îi compari cu rezervele introduse de PSV și Feyenoord, cei mai buni jucători intră la Ajax. Tinerii de la PSV pur și simplu nu performează. Și la Feyenoord intră jucători care nu reușesc să schimbe cursul jocului. La Ajax, în schimb, există câțiva astfel de jucători.

Ajax nu joacă încă bine, dar ar fi putut câștiga pe teren propriu atât împotriva lui SC Heerenveen, cât și împotriva lui PSV. Ar fi putut avea câteva puncte în plus, deși același lucru este valabil și pentru PSV și Feyenoord”, a spus Driessen, conform PSVFans.nl.