Daniel Oprița (45 de ani), antrenorul celor de la Steaua, a dat ultimele detalii despre investitorii care vor să preia clubul. În această perioadă, ar exista discuții avansate cu o firmă interesată să facă investiții serioase în Ghencea, dar totul a fost amânat de schimbările de la vârful MApN.

Interesul din partea investitorilor a rămas, astfel că discuțiile vor continua în următoarea perioadă. Oprița speră că totul se va rezolva, iar Steaua să scape de problema care a ținut-o în Liga 2 timp de câțiva ani buni.

Daniel Oprița anunță investitori la Steaua: ”Firma e sută la sută interesată”

Vineri, 30 octombrie, Steaua va juca în Ghencea derby-ul din Liga 2 cu CS Dinamo, echipa pregătită de Ionuț Chirilă. Dacă în sezoanele precedente ”militarii” s-au luptat pentru locurile fruntașe, acum lucrurile stau diferit. Echipa lui Oprița are doar zece puncte după 11 meciuri și este pe locul 16.

„Sunt discuții foarte avansate, doar că acum s-a schimbat ministrul. Firma e serioasă și dispusă să bage foarte mulți bani, așa cum a spus și domnul Pițurcă. Noua conducere din MApN trebuie să aibă o întâlnire cu finanțatorii și să găsească o cale de asociere.

Firma e 100% interesată, din ce știu eu. Lucrurile sunt clare din punctul celor care vor să vină. Totul e la mâna ministerului și a clubului. Să sperăm că-i acceptă”, a spus Oprița, potrivit AS.ro.

Oprița, patru promovări și un baraj în șapte ani la Steaua

În sezonul recent încheiat, Steaua a prins play-off-ul și a încheiat pe locul cinci, cu 49 de puncte. În contextul în care „militarii” și FC Bihor nu au avut drept de promovare, Chindia, ultima clasată din play-off, a beneficiat de ultimul loc de baraj, acolo unde a fost învinsă la loviturile de departajare de Farul Constanța.

În cei șapte ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două în Superligă „blocate” de forma de organizare a clubului, pe lângă cele în Liga 3 și Liga 2) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.

În cariera sa, Daniel Oprița le-a mai pregătit pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.