După 1-3 în Cupa României contra rivalei Universitatea Cluj, Marius Șumudică s-a plâns din nou de modul în care este programată echipa sa. CFR Cluj este obligată să joace 3 meciuri în decurs de doar șase zile, iar formația din Gruia se pregătește acum de duelul cu Petrolul, de sâmbătă, de la Ploiești.

Marius Șumudică: "Doar o depunctare a lui CFR m-ar deranja. Probabil că voi reacționa altfel"

Întrebat dacă persoanele din conducere ar trebui să tragă un semnal public de alarmă referitor la programările lui CFR Cluj, Șumudică a transmis că nu are niciun reproș de făcut oficialilor. Antrenorul a lăsat însă de înțeles că doar o eventuală depunctare a echipei sale l-ar putea determina să ia o decizie drastică.

"Eu mi-am strigat disperarea, am strigat ceea ce simt (n.r - referitor la programările celor de la CFR Cluj). Nu am ce să reproșez conducerii. M-am văzut dimineață cu domnul Zăvăleanu, mă văd zi de zi cu Marian Copilu, am vorbit cu domnul Varga la telefon. Nu am ce să reproșez conducerii clubului, dar nu știu ce se va întâmpla pe viitor.

Singurul lucru care m-ar deranja ar fi depunctarea. În momentul în care vom fi depunctați, probabil că voi reacționa altfel. Până acum, jos pălăria pentru conducere! N-am ce să le reproșez nici jucătorilor în afară de greșelile individuale. Trebuie să le eliminăm. Dacă nu făceam greșelile astea, nu se știe cum se ducea jocul", a spus Marius Șumudică, la conferința de presă de după derby-ul Clujului.

CFR Cluj a rămas cu 3 puncte în grupa B din Cupa României, după două etape. Formația pregătită de Marius Șumudică păstrează șanse de calificare în sferturile de finală, însă pe lângă o victorie în ultima rundă, contra Concordiei Chiajna, are nevoie și de un pas greșit al celor de la Petrolul.

În campionat, CFR Cluj e pe locul 9, cu 17 puncte în 13 etape.