Mihai Stoica i-a aruncat geaca unui fan, dar a uitat o sumă importantă în buzunar: ”Îmi făcea semn în disperare să mă uit!”

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 11 prin Stojilkovic, iar Rapid a intrat în avantaj la pauză. Roș-albaștrii s-au dezlănțuit însă în repriza a doua. Muhar a egalat în minutul 58, iar FCSB a trecut în avantaj în minutul 69 după reușita lui Boutoutaou. Joao Paulo a marcat și el în minutul 79, iar Boutoutaou a stabilit scorul final reușind dubla în minutul 81.

A fost explozie de bucurie în tabăra roș-albaștrilor, iar, în mijlocul euforiei, Mihai Stoica a făcut un gest inedit. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și-a scos geaca pe care o purta și i-a aruncat-o unui fan aflat în proximitatea sa.

Alin Diaconu, suporterul norocos, a dezvăluit că Mihai Stoica a uitat un lucru important în geacă, o sumă importantă de bani.

”La 3-1 m-am uitat la el; era o bucurie mare, ziceai că vrea să sară de sus de acolo. Eram la VIP cu fata mea la meci. La 4-1, Meme era bucuros sus de tot. I-am făcut și eu semn cu mâna, îl și filmam. A băgat mâna în buzunar, și-a scos telefonul și mi-a aruncat geaca.

Eu, bucuros că am luat geaca de la Meme, am pus-o pe mine. El, de sus, în disperare, îmi făcea semn să mă uit pe interior. Mă gândeam că și-a uitat cheia de la mașină, vreun act sau altceva. Dar au fost bani. Am rămas cu ei, l-am salutat pe Meme, i-am făcut semn că e ok și am plecat când s-a terminat meciul. Îmi spuneam: 'Băi, cum să fac să-i mulțumesc?', mai mult pentru geacă, dar și pentru bani, bineînțeles. În bucuria lui, mă gândeam să nu-și fi uitat cheile de la mașină sau altceva. M-am bucurat și pentru FCSB că a câștigat”, a relatat Alin Diaconu, conform Fanatik.

Sursa citată precizează că suma uitată de Mihai Stoica în buzunarul gecii ar fi de 1.500 de euro.