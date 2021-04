"Acum sunt cluburi care-mi spun ca trebuiau sa-l ia ei pe Dennis Man!" Dezvaluiri incredibile despre fostul fotbalist de la FCSB

Dennis Man a fost transferat in aceasta iarna de Parma de la FCSB, in schimbul a 13 milioane de euro.

Inainte de transferul la Parma, despre Dennis Man s-a vorbit ca mai este dorit si de alte echipe din fotbalul "mare", precum Fiorentina, Lazio sau AC Milan.

Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre viitorul celor doi romani, Man si Mihaila, despre care crede ca vor ramane in Serie A si daca echipa va retrograda si anunta ca sunt cluburi care regreta ca nu l-au transferat pe fostul jucator de la FCSB.

"Sunt cluburi care imi spun 'trebuia sa-l luam noi pe Man'. Nu pot sa spun cine. Deci nu e o problema viitorul lor (n.r. al lui Man si Mihaila)", a spus Giovanni Becali la Realitatea Sportiva.

Din pacate pentru Dennis Man si Valentin Mihaila, Parma nu se afla intr-o situatie foarte buna. Echipa italiana risca sa pice in Serie B si nu da semne ca ar putea sa se salveze.

In acest moment, cu 8 etape inainte de finalul campionatului, Parma se afla la 7 puncte distanta de primul loc care asigura salvarea, ocupat de Torino, dar care are un meci in minus.