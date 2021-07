Pozeaza ca Irina Bara :) Ce propunere indrazneata a acceptat jucatoarea din Romania in timpul turneului WTA de la Hamburg 

Irina Bara a atras toate privirile la turneul WTA 250 de la Hamburg si a acceptat propunerea organizatorilor de a face o sedinta foto.

Aflata pe culmile carierei in clasamentul WTA, Irina Bara (26 de ani) ocupa locul 112 in lume, pozitie ierarhica pe care a urcat dupa semifinala jucata in turneul WTA 125k de la Bol, Croatia.

Participanta la competitia de calibru WTA 250 din Hamburg, Germania, Irina Bara a ajuns in sferturile de finala ale probei de dublu, alaturi de Sara Errani, dar a cedat inca in primul tur in proba de simplu, pierzand cu Krystina Pliskova, sora Karolinei, calificata in finala de la Wimbledon.

Insa turneul de la Hamburg nu inseamna doar tenis pentru Irina Bara. Jucatoarea din Romania nascuta la Stei le-a multumit organizatorilor pentru oportunitatea de a fi subiectul unei sedinte foto speciale.

Irina Bara s-a pozat cu gratie in vestiarul facilitatii din Hamburg, strangand mii de aprecieri pe Instagram, unde a fost admirata inclusiv de Martina Trevisan (98 WTA), jucatoare careia i-a administrat un esec dureros in sfertul de finala jucat la Bol, in care Bara s-a impus in setul decisiv, scor 6-0.