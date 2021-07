La un pas sa il omoare pe arbitrul de scaun! Renzo Olivo (193 ATP) s-a enervat teribil dupa un meci pierdut la turneul ATP Challenger de la Perugia: ce a putut sa faca 

Numarul 193 ATP, Renzo Olivo a fost aproape sa provoace o tragedie la finalul meciului pe care l-a pierdut in optimile de finala ale competitiei Challenger de la Perugia, Italia. Tenismenul argentinian a cedat in doua seturi incheiate cu scor identic, 5-7, 5-7 in favoarea kazahului Timofey Skatov, al 325-lea jucator al lumii.

Dupa o scurta bine executata de Skatov la mingea de meci finala, Renzo Olivo a fost incapabil sa o returneze peste fileu si a avut o reactie nervoasa puternica, strigand - vizibil frustrat de rezultatul meciului - si, mai apoi, lovind o minge de tenis in sticla care acoperea unul dintre stalpii de nocturna.

Sticla sparta a cazut la mare apropiere de arbitrul de scaun, provocand stupefactia celor doi jucatori, insa nicio persoana nu a fost ranita in urma caderii sticlei de la aproximativ 4 metri inaltime.

Oficialii turneului de la Perugia nu au facut cunoscut deocamdata modul in care Renzo Olivo va fi penalizat dupa acest gest nesportiv comis imediat dupa incheierea meciului cu Timofey Skatov.

Unreal scenes on the challenger tour... After losing the match, Olivo hit (and destroyed!) a glass pane after smashing the ball in frustration.

Gladly, nobody got injured. pic.twitter.com/rnMm9bUeBV