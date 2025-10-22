Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Internaționalul român a reușit o dublă și a fost desemnat ”Man of the Match”.

Dennis Man a scris istorie în Champions League

Primul gol al lui Man a venit în minutul 54, când tabela arăta 2-1 în favoarea gazdelor. Mai apoi, fostul jucător al Parmei a punctat pentru 4-1, în minutul 80.

Dennis Man a intrat definivit în istoria Champions League cu al doilea său gol marcat împotriva celor de la Napoli.

Mijlocașul de bandă a marcat un gol superb, în urma unei faze construite de PSV cu 46 de pase consecutive, un lucru unic în cea mai importantă competiție europeană. Reușita lui Man a fost al 300-lea gol al lui PSV în Champions League.