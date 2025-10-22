Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Internaționalul român a reușit o dublă și a fost desemnat ”Man of the Match”.
Dennis Man a scris istorie în Champions League
Primul gol al lui Man a venit în minutul 54, când tabela arăta 2-1 în favoarea gazdelor. Mai apoi, fostul jucător al Parmei a punctat pentru 4-1, în minutul 80.
Dennis Man a intrat definivit în istoria Champions League cu al doilea său gol marcat împotriva celor de la Napoli.
Mijlocașul de bandă a marcat un gol superb, în urma unei faze construite de PSV cu 46 de pase consecutive, un lucru unic în cea mai importantă competiție europeană. Reușita lui Man a fost al 300-lea gol al lui PSV în Champions League.
- 10 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, conform Transfermarkt.
Ce a spus Dennis Man după ”dubla” cu Napoli
Internaționalul român a jubilat după meci: ”Incredibil, cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.
E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”.