Aflat pentru prima dată în carieră la un club din primele 5 ligi ale Europei, Nicolae Stanciu a început cu două meciuri ca titular în Serie A, 0-0 contra lui Lecce și 0-1 împotriva lui Juventus.



Nicolae Stanciu rămâne în primul 11 de la Genoa, anunță Gazzetta dello Sport

Deși Genoa este fără gol marcat în acest start de sezon, Patrick Vieira intenționează să continue cu Nicolae Stanciu în primul 11, anunță Gazzetta dello Sport, care scrie despre "operațiunea relansării" căpitanului naționalei României.



Ziarul italian scrie și despre impactul fotbalului italian asupra lui Stanciu, dar și despre planul pe care Patrick Vieira îl are cu fostul mijlocaș de la Damac.



"Patrick Vieira este conștient de importanța lui Stanciu într-un lot schimbat în această vară, un lot în care trebuie integrați și mai mulți jucători tineri care au nevoie de timp.



Stanciu, care până în sezonul trecut a jucat la Damac, în Arabia Saudită, a plătit prețul ritmului mai rapid al fotbalului italian. Meciul cu Juventus a confirmat acest lucru, dar chiar el a explicat la startul sezonului că muncește pentru a-și ridica nivelul", a mai scris Gazzetta dello Sport.



Următorul meci al celor de la Genoa va fi pe terenul lui Como, luni, de la ora 21:45, în runda a treia din Serie A.

VIDEO Nicolae Stanciu, după Cipru - România 2-2: "Am pierdut orice șansă la o calificare directă"

