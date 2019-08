"Calca-ti pe orgoliu si vino un an la mine!" Un nou antrenor ar putea intra pe lista lui Becali! Anuntul momentului

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Dumitru Dragomir a vorbit despre situatia de la FCSB si ii da un sfat lui Becali. Sa aleaga dintre Mircea Lucescu, Piturca si Puiu Iordanescu.

"E o crima. Sa-i ai pe Piturca, pe Lucescu si pe Puiu Iordanescu in plenitudinea fortelor si verzi la mansarda, liberi de contract si sa nu poti sa iei unul din astia. Pai incerci cu fel de fel de oameni? Pai, ii dadeam 500.000 de euro lui Piturca: bai, calca-ti pe orgoliu si vino un an la mine.

Parerea mea este ca, pe astia trei titani, Iordanescu, Piturca, Lucescu, luat-o cum vrei. Ba, sunt titani, mai fratilor, ascultati-ma ce va zic", a spus Dumitru Dragomir, la Digi.

Dragomir:"Nu poti sa nu-i respecti valoarea"



Dumitru Dragomir a comentat si momentul in care Mircea Lucescu a mers in vestiarul celor de la FCSB inaintea meciului tur cu Mlada din Europa League.

"Mircea Lucescu e asa de mare ca te poti certa cu el, dar nu poti sa nu-i respecti valoarea, indiferent ce se intampla. M-am dus la o cafenea, a venit un fost fotbalist de echipa nationala si cu un conducator si mi-au zis: ce, domnule, s-a dus asta la Becali si i-a dat o oaie si putina branza, ca sa se duca la echipa. Si eu m-am legat de ei, le-am spus: ba, nu va e rusine? Dati-va dracu de nebunii dracului. Lucescu e de respectat si pentru familie, uitati-va ce educatie i-a dat baiatului lui, ba, ce familie are Lucescu. Si de aici iti dai seama de valoarea unui om. Te uiti la familia lui, la copiii lui, la astea, iti dai seama imediat.

El a vrut si el sa-l ajute pe Gigi, ca Gigi te poate convinge la foarte multe lucruri si la foarte multe lucruri proaste, asa cum a facut si cu mine. Ma aiurea si pe mine. Dupa aia, cine imi era dusman? Gigi. Nu poti sa ai incredere in Gigi, nici in lucrurile lui bune, nici in celelate, a mai spus Dragomir.