AC Milan vrea să beneficieze de serviciile lui Luka Modric și în sezonul viitor, iar oficialii clubului italian sunt convinși că mijlocașul croat își va prelungi contractul.

Luka Modric, dorit în continuare la AC Milan

Modric a ajuns la AC Milan în stagiunea precedentă și este așteptat să semneze un nou angajament cu gruparea de pe „San Siro”

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele de socializare că oficialii „rossonerilor” au încredere că vor reuși să ajungă la un acord cu Luka Modric pentru prelungirea contractului.

Mijlocașul reprezintă una dintre piesele importante din planurile clubului pentru noul sezon. Potrivit lui Fabrizio Romano, Ruben Amorim, antrenorul „diavolilor”, l-a sunat pe Modric și i-a transmis că face parte din proiectul său pentru stagiunea următoare.

Câștigător al Balonului de Aur în 2018, Luka Modric a disputat 37 de meciuri în toate competițiile pentru formația italiană în sezonul precedent, marcând două goluri și oferind trei pase decisive.

Bursa transferurilor la AC Milan

În actuala perioadă de mercato, AC Milan și-a asigurat serviciile lui Goncalo Ramos, transferat de la PSG pentru 74 de milioane de euro, și ale lui Mario Gila, adus de la Lazio pentru 30 de milioane de euro.

La capitolul plecări, AC Milan i-a cedat pe Alex Jimenez la Bournemouth pentru 18,5 milioane de euro, pe Alvaro Morata la Como pentru 12 milioane de euro, pe Lorenzo Colombo la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, pentru șapte milioane de euro, iar Tommaso Pobega a fost transferat la Bologna în schimbul sumei de șapte milioane de euro.