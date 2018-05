Cristi Ganea, prezentat oficial la Bilbao! Clauza impresionanta pe care i-a pus-o clubul in contract

Cristi Ganea a fost prezentat oficial la Bilbao.

Cristi Ganea, fundasul vandut in iarna de Hagi la Bilbao, a fost prezentat astazi la noul sau club.

Ganea devine astfel o exceptie de la regula clubului, care spune ca niciun jucator din afara Tarii Bascilor nu poate imbraca tricoul lui Bilbao.

Romanul e de-al casei - nascut in Bistrita, Ganea si-a petrecut copilaria in Basauri, Tara Bascilor, locul in care familia lui s-a stabilit in anii 2000.

Ganea a inceput fotbalul in Spania, iar in perioada junioratului a avut prezente in meciurile U18 ale Tarii Bascilor.

Ganea: Llegué con 11 años a Basauri. Jugué al fútbol y mi sueño era jugar en el Athletic. Y ahora puedo cumplirlo. He jugado con Euskadi y ahora tengo mucha ilusión por jugar en el Athletic". #athlive #OngiEtorriGanea???? pic.twitter.com/FFaehRsy1u — Athletic Club (@AthleticClub) May 28, 2018

"Sunt foarte bucuros, sunt foarte mandru si increzator. Am avut multe lucruri de invatat de la Gica Hagi, un om care stie fotbalul spaniol, care a jucat la Real Madrid si Barcelona", a spus Ganea la prezentarea oficiala.

40 de milioane de euro este clauza de reziliere stabilita de club