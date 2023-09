Elevii lui Cristian Chivu au fost repartizați în Grupa D din Uefa Youth League, alături de Benfica U19, Real Sociedad U19 și Salzburg U19. În prima etapă desfășurată miercuri dimineață, Inter U19 a remizat în partida cu Real Sociedad U19, scor 3-3.

FULL TIME: #Inter’s U19 draw 3-3 with Real Sociedad U19 in their #UYL game today. Goals for the Nerazzurri by Sarr, Kamate and Matjaz. ????⚫️???? pic.twitter.com/m4Q36Var8D