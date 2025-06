”De Zerbi la Inter? Antrenorul: <<Sunt bine la Olympique Marseille. Nu m-a căutat niciun alt club>>”, titrează astăzi Tuttomercatoweb, care detaliază:

”În cadrul ceremoniei de decernare a cetățeniei de onoare a orașului Foggia, Roberto De Zerbi a făcut câteva declarații presei prezente:

<<Sunt mândru că am devenit oficial un cetățean reprezentativ al orașului Foggia. Un oraș care are multe probleme sociale și pe care l-am apărat întotdeauna și despre care am comunicat pozitiv peste tot. Sunt fericit că orașul Foggia s-a gândit la mine, de obicei aceste distincții sunt acordate unor personalități din alte sectoare decât fotbalul și cu siguranță mai importante, pentru că sunt mai implicate în teritoriu și în problemele sociale>>.

A fost spațiu, de asemenea, și pentru o evaluare a titlului câștigat de Napoli și a finalei Ligii Campionilor pierdute cu greu de Inter: <<Napoli a meritat Scudetto-ul. Echipa națională trebuie să meargă la Cupa Mondială după două dezamăgiri.

Roberto De Zerbi: ”Nu am văzut finala Ligii Campionilor, am fost la un concert”



Nu am văzut însă finala Ligii Campionilor, pentru că am fost cu fiica mea la concertul lui Vasco Rossi la Torino, pe Stadio Olimpico>>.

Antrenorul lui Olympique Marseille a vorbit, apoi, și despre viitorul său, având în vedere zvonurile care l-ar avea în vizorul nerazzurrilor dacă drumurile clubului s-ar despărți de cele ale lui Simone Inzaghi: <<Sunt bine la Olympique Marseille. Nu m-a căutat niciun alt club>>”.

Roberto De Zerbi, unul dintre contracandidații lui Cristian Chivu (acum la Parma) pentru postul de antrenor al lui Inter Milano în locul lui Simone Inzaghi, a jucat la Foggia și Napoli înainte de a ajunge la CFR Cluj.

La Foggia, el a activat și ca antrenor, în perioada 2014-2016, iar din vara lui 2024 o pregătește pe Olympique Marseille, cu care a terminat pe locul 2 în Ligue 1.

Tuttosport a făcut ieri anunțul momentului despre Cristi Chivu: "E în pole position"



Cristi Chivu, actualul antrenor al Parmei, este nu doar pe lista lui Inter Milano, ci chiar principalul favorit să preia banca tehnică a nerazzurrilor, în cazul în care Simone Inzaghi va pleca.

Publicația Tuttosport a aruncat ieri "bomba", titrând răspicat: "Chivu în pole position dacă Inzaghi pleacă. Sondați și Fabregas și Vieira".

La Inter, după înfrângerea din finala cu PSG, scor 5-0, scaunul lui Simone Inzaghi se clatină serios. Acesta ar avea pe masă o ofertă tentantă din Arabia Saudită și ar nu ar fi exclus să-și dorească o nouă experiență după eșecul din Liga Campionilor.

Conform jurnaliștilor de la Tuttosport, Cristian Chivu ar fi numele aflat în fruntea listei pentru a-l înlocui pe Inzaghi. Românul are un trecut glorios la Inter, unde a câștigat celebra "tripletă" ca jucător, și a demonstrat ulterior că are stofă de antrenor, cucerind un titlu de campion la Primavera și promovând numeroși tineri interesanți. Iar sezonul acesta a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare.

Inițial, pe lista nerazzurrilor s-au aflat și Vincenzo Italiano sau Roberto De Zerbi, însă aceste piste par să se fi răcit, propulsându-l pe Chivu în prim-plan, notează italienii. Chiar dacă antrenorul român a lăsat de înțeles în urmă cu câteva săptămâni că își dorește să continue la Parma, nimic nu este încă oficial, iar ușa rămâne deschisă speculațiilor.

Pentru a se proteja, conducerea lui Inter urmărește și alte variante, precum Cesc Fabregas și Patrick Vieira, francezul părând să fie o opțiune mai convingătoare decât spaniolul în ochii oficialilor italieni.