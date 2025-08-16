Florin Prunea, fostul portar al naționalei României și fost conducător la Poli Iași, susține că formația din Copou a retrogradat din cauza a doi lideri din vestiar, Alin Roman (31 de ani) și Mihai Bordeaianu (33 de ani).

Florin Prunea îi acuză pe Alin Roman și Mihai Bordeianu că au retrogradat Poli Iași



Prunea susține că ambii jucători au intrat într-un conflict cu antrenorul Vasile Miriuță, iar ulterior "au aruncat în aer vestiarul" în cel mai important duel al sezonului, barajul cu Metaloglobus (1-1 în Copou și 0-1 la Clinceni)



"Eu știu mai multe legat de ce a fost acolo. Roman și Bordeianu au retrogradat echipa. Ei doi s-au certat cu Miriuță și au aruncat vestiarul în aer. Ce a fost acolo la Iași în ultimele etape... plus meciul cu Metaloglobus. Ei sunt principalii vinovați!



Acum văd că el și Bordeianu sunt tot un zâmbet, dar ei au uitat ce s-a întâmplat anul trecut la Iași. Nu e în regulă!



Nu mă gândesc la prostii, dar este prea mare diferența între ce joacă ei acum și ce au jucat sezonul trecut la Iași", a spus Florin Prunea, la Digisport.



După retrogradarea lui Poli Iași, cei doi jucători la care face referirea Prunea au rămas în Superliga. Mihai Bordeaianu a semnat cu FC Botoșani, în timp ce Alin Roman s-a dus la UTA Arad.

Retrogradată în eșalonul secund, Poli Iași a început noul sezon cu un eșec, 0-1 contra celor de la Ceahlăul, și o victorie, 2-1 împotriva lui FC Bacău.

