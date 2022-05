Contra a pierdut derby-ul din Arabia Saudită și ar putea pierde și campionatul!

Al-Ittihad Jeddah, echipa antrenată de fostul selecționer român Cosmin Contra, a pierdut luni seara derby-ul Arabiei Saudite cu Al-Hilal Saudi FC, scor 1-3 pe teren propriu.

Cu trei etape înainte de finalul campionatului, formația lui Contra rămâne lider, dar Al-Hilal s-a apropiat acum la 3 puncte.

Pentru Al-Ittihad a marcat Romarinho (32 - din penalty), în timp ce pentru învingători au înscris Michael (42 și 69) și Salem Al-Dawsari (66).

Al-Hilal este antrenată de fostul internațional argentinian Ramon Diaz.

