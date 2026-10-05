Tot răul spre bine! Asta se poate spune în cazul lui Florinel Coman (28 de ani), printre preferații selecționerului Gheorghe Hagi.

Acesta nu l-a putut convoca pe fostul său elev de la Viitorul / Farul, pentru primele patru partide din Nations League, iar Coman a lipsit de la niște meciuri catastrofale pentru România. Totuși, Florinel a ajuns într-o situație neclară. Pentru că, nu doar naționala a fost nevoită să renunțe la serviciile sale, dar jucătorul n-a mai fost văzut nici la antrenamentele echipei sale de club, Al-Gharafa (Qatar).

De mai bine de două săptămâni, Coman lipsește din pozele distribuite pe rețelele de socializare de formația din Doha. N-a fost în lot nici în meciul pe care Al-Gharafa l-a jucat pe 1 octombrie, 4-2 cu Al-Mesaimeer, în Cupa Stelelor. În această competiție secundară pe plan local, sunt rulați mai ales jucătorii de rezervă, cei care revin după accidentări sau cei care rămân la echipele lor în pauzele competiționale în care joacă echipele naționale.

Pedro Martins pentru Sport.ro: „Coman revine peste o săptămână“

În acest context, Sport.ro a luat legătura cu portughezul Pedro Martins (56 de ani). Acesta e la Al-Gharafa din 2022. Din păcate pentru Coman, în niciun moment, el n-a reușit să fie în grațiile acestui tehnician care l-a marginalizat, periodic, la gruparea din Doha. Acum însă, absența lui Coman, de la meciuri și antrenamente, are o altă explicație.

„Coman e accidentat, în continuare. Din ce mi-a transmis stafful medical, cred că va fi apt peste o săptămână. Atunci, îl veți vedea, din nou, la antrenamente“, ne-a spus Pedro Martins.

Întrebat cum evaluează prestațiile lui Florinel, în acest sezon, în care românul a început meciurile ca titular, după care, treptat, a pierdut primul 11, Pedro Martins a refuzat să explice situația.

„Vă pot oferi informații doar în ceea ce privește starea medicală a jucătorului. În rest, nu vreau să acord un interviu sau să vorbesc despre prestațiile lui Coman“, a afirmat tehnicianul de 56 de ani.