EXCLUSIV Coman, dispărut de la meciuri și antrenamente! Dezvăluirea antrenorului: „Asta e motivul“

Coman, dispărut de la meciuri și antrenamente! Dezvăluirea antrenorului: „Asta e motivul“ Stranieri
Amir Kiarash
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Fostul star al FCSB-ului a fost folosit ultima dată într-un meci de Champions League, Al-Hilal – Al-Gharafa (2-1), pe 15 septembrie.

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Din articol

Tot răul spre bine! Asta se poate spune în cazul lui Florinel Coman (28 de ani), printre preferații selecționerului Gheorghe Hagi.

Acesta nu l-a putut convoca pe fostul său elev de la Viitorul / Farul, pentru primele patru partide din Nations League, iar Coman a lipsit de la niște meciuri catastrofale pentru România. Totuși, Florinel a ajuns într-o situație neclară. Pentru că, nu doar naționala a fost nevoită să renunțe la serviciile sale, dar jucătorul n-a mai fost văzut nici la antrenamentele echipei sale de club, Al-Gharafa (Qatar).

De mai bine de două săptămâni, Coman lipsește din pozele distribuite pe rețelele de socializare de formația din Doha. N-a fost în lot nici în meciul pe care Al-Gharafa l-a jucat pe 1 octombrie, 4-2 cu Al-Mesaimeer, în Cupa Stelelor. În această competiție secundară pe plan local, sunt rulați mai ales jucătorii de rezervă, cei care revin după accidentări sau cei care rămân la echipele lor în pauzele competiționale în care joacă echipele naționale.

Pedro Martins pentru Sport.ro: „Coman revine peste o săptămână“

În acest context, Sport.ro a luat legătura cu portughezul Pedro Martins (56 de ani). Acesta e la Al-Gharafa din 2022. Din păcate pentru Coman, în niciun moment, el n-a reușit să fie în grațiile acestui tehnician care l-a marginalizat, periodic, la gruparea din Doha. Acum însă, absența lui Coman, de la meciuri și antrenamente, are o altă explicație.

„Coman e accidentat, în continuare. Din ce mi-a transmis stafful medical, cred că va fi apt peste o săptămână. Atunci, îl veți vedea, din nou, la antrenamente“, ne-a spus Pedro Martins.

Întrebat cum evaluează prestațiile lui Florinel, în acest sezon, în care românul a început meciurile ca titular, după care, treptat, a pierdut primul 11, Pedro Martins a refuzat să explice situația.

„Vă pot oferi informații doar în ceea ce privește starea medicală a jucătorului. În rest, nu vreau să acord un interviu sau să vorbesc despre prestațiile lui Coman“, a afirmat tehnicianul de 56 de ani.

Coman, gata să semneze cu următoarea sa echipă din ianuarie

Pedro Martins s-a debarasat de Coman, la doar șase luni după transferul lui Florinel, la această formație. În februarie 2025, fostul star al FCSB-ului a fost împrumutat la Cagliari, în Serie A, pentru că Pedro Martins a cerut ca în locul său să fie adus un alt străin.

După revenirea românului din Italia, Pedro Martins a tot sperat că Al-Gharafa va găsi o variantă pentru plecarea definitivă a lui Coman, însă jucătorul a rămas, la Doha, în lipsa unor oferte avantajoase pentru ambele părți.

De la 1 ianuarie, Florinel Coman va putea semna cu viitoarea sa echipă din postura de jucător liber, fără ca Al-Gharafa să primească vreo sumă de transfer. Pentru că actualul său contract va expira pe 30 iunie 2027.

VIDEO REZUMAT Al-Hilal - Al-Gharafa 2-1, ultimul meci în care a jucat Coman (VOYO)

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