Claudiu Keseru le-a luat fata lui Aubameyang si Lukaku! Golul atacantului roman cu TSKA Moscova a fost votat cel mai frumos din sezonul trecut de Europa League

Golul lui Claudiu Keseru din meciul contra lui TSKA Moscova a fost votat drept cel mai frumos din sezonul trecut de Europa League.

In meciul respectiv, bulgarii s-au impus cu 5-1, iar romanul a reusit o tripla. Sezonul trecut, Keseru a marcat 6 goluri in Europa League, 2 in preliminarii si 4 in grupe.

Ludogoret a terminat in grupa pe locul 2, fiind in spatele lui Espanyol. Campioana Bulgariei a ajuns pana in saisprezecimi, acolo unde a fost eliminata cu 4-1 la general de Inter Milano. Italieni au ajuns pana in finala competitiei, pe care au pierdut-o cu 2-3, contra Sevilliei.

Lista celor mai frumoase goluri din Europa League:

1 Claudiu Keșerü (Ludogorets 5-1 CSKA)

2 Ruben Neves (Wolves 4-0 Espanyol)

3 Odion Ighalo (LASK 0-5 Manchester United)

4 Gabriel Martinelli (Arsenal 4-0 Standard Liège)

5 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal 1-2 Olympiacos)

6 Romelu Lukaku (Inter 5-0 Shakhtar)

7 Marcus Rashford (Manchester United 4-0 Partizan)

8 Manuel Fernandes (Krasnodar 3-1 Trabzonspor)

9 Galeno (Braga 2-2 Slovan Bratislava)

10 Wahbi Khazri (Gent 3-2 St-Étienne)